İşçi haklarında nereden nereye... İsmail Bayer ve Prof. Dr. Murat Demircioğlu anlattı
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer ve İş- Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Demircioğlu oldu.
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer ve İş - Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Demircioğlu oldu.
Programda, işçi haklarının geçmişten günümüze değişen şartları konuşuldu.
Video Haberler
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
- Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir
- Finans merkezi açıldı yurttaş açlık sınırının altında
- Türkiye bir SINAV yeri mi?
- Atatürk Havalimanı'nın son hali
- Kasımpaşa'da sayaçlı anket: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?
- 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'
- Tabiat parkına gelenler bahar renklerinin tadını çıkardı
- Boruya sıkışan yavru kediyi , kardeşinin sesi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- ABD'den 'Halkbank' kararı