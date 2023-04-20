İşçi haklarında nereden nereye... İsmail Bayer ve Prof. Dr. Murat Demircioğlu anlattı

Abone Ol google-news

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer ve İş- Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Demircioğlu oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2023 Perşembe, 14:24

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer ve İş - Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Demircioğlu oldu.

Programda, işçi haklarının geçmişten günümüze değişen şartları konuşuldu.

İSMAİL BAYER Şükran Soner Prof. Dr. Murat Demircioğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler