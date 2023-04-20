İşçi haklarında nereden nereye... İsmail Bayer ve Prof. Dr. Murat Demircioğlu anlattı

20 Nisan 2023 Perşembe, 14:24

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer ve İş - Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Demircioğlu oldu.

Programda, işçi haklarının geçmişten günümüze değişen şartları konuşuldu.