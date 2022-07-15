İstanbul Bakırköy'de gaz yüklü tanker alt geçitte sıkıştı
Bakırköy'de gaz yüklü tanker alt geçitte sıkıştı.
Bakırköy Ataköy 5. Kısım kavşağında, Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı akaryakıt dolu tır, alt geçinden geçtiği sırada sıkıştı.
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