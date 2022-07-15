İstanbul Bakırköy'de gaz yüklü tanker alt geçitte sıkıştı

Abone Ol google-news

Bakırköy'de gaz yüklü tanker alt geçitte sıkıştı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 15:37

Bakırköy Ataköy 5. Kısım kavşağında, Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı akaryakıt dolu tır, alt geçinden geçtiği sırada sıkıştı.

Haberin devamı...

alt geçit Ataköy Tanker

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler