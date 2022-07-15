Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı

15 Temmuz 2022 Cuma, 14:24

Bakırköy Ataköy 5. Kısım kavşağında, Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı akaryakıt dolu tır, alt geçinden geçtiği sırada sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri ise kurtarma çalışmalarına başladı. Daha sonra firmaya ait kurtarma ekipleri gönderildi.

Ekipler tırın lastiklerinin havasını indirdi ancak araç yine de geçemedi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından belediye ekiplerinin gelmesiyle araç kontrollü bir şekilde kurtarıldı. Aracın kurtarılmasıyla trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



