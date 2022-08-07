İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi

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İstanbul Boğazı'nda makina arızası yaşayan Fox isimli kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Ahırkapı'ya demirletildi.

DHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:46

Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası yaşayan FOX isimli 120 metre boyundaki kargo gemisi, Ulaştıma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-12 Römorkörü refakatinde saat 06.00 sıralarında Ahırkapı'ya demirletildi.

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