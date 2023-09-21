İstanbul su krizi yaşayacak mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı...
İstanbul bu yıl su sorunu yaşayacak mı? Uzmanlar, su kaynaklarının durumu ve kuraklık riski hakkında endişeli. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu soruları yanıtladı.
Ekrem İmamoğlu İstanbul'un su sorunu ile ilgili soruları yanıtlıyor...
İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biri olarak sürekli büyüyor.
Bu büyüme, su kaynaklarına olan talebi artırıyor ve şehirde su sorunlarının yaşanmasına neden olabilir.
İstanbul bu yıl su sorunu yaşayacak mı? Uzmanlar, su kaynaklarının durumu ve kuraklık riski hakkında endişeli.
Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülen kuraklık, İstanbul'u da etkiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve yağış seviyelerindeki dalgalanmaların İstanbul'un su teminini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar.
Tüm bu soruların cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtlıyor...
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