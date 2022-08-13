İstanbul Esenyurt'ta motosiklet hırsızlığı kamerada

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Esenyurt'ta bir kuryeye ait park halindeki motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:43

Hırsızlık olayı çarşamba günü saat 05.40 sıralarında Saadetdere Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Kurye Düzgün Kağanaslan'ın iş yerinin önüne park ettiği 34 EFU 176 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlığa ilişkin polis çalışma başlattı.

Esenyurt motosiklet hırsız

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