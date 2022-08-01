İstanbul Kartal'da çekçekli arabayla şemsiye hırsızlığı kamerada

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:31

Esentepe Mahallesi'nde 25 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde, kağıt toplayıcılarının kullandığı çekçekli arabayla bir market önüne gelen şüpheli, kapalı haldeki tezgah şemsiyesini çaldı. Çevredekilerin dikkatini çekmemek için hızlı hareket eden hırsız, şemsiyeyi çekçekli arabaya koyarak oradan uzaklaştı. Hırsızlık marketin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde şüphelinin marketin önündeki kapalı tezgah şemsiyeyi arabasına koyup hızla uzaklaştığı görülüyor.