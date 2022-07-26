İstanbul Maltepe'de kamyonun arkasına tutunarak yapılan tehlikeli yolculuk; 'İşte o anlar'
Maltepe'de kapalı kasa kamyonun arkasına tutunarak yapılan yolculuk görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu'nda, geçen cumartesi günü bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde, bir kişinin kapalı kasa kamyonun arkasındaki basamağa basıp, kapısına tutunup tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor. Hem kendi canını, hem de işlek caddedeki diğer sürücüleri tehlikeye atan kişiyi kamyon şoförünün fark edip etmediği bilinmiyor. Kamyon bir süre sonra gözden kayboluyor.
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