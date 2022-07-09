İstanbul metrosunda ırkçılık skandalı: Siyah aileye küfürler yağdırdı

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İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir vatandaş, siyah erkeğe yanında eşi ve küçük çocuğu varken ağza alınmayacak küfürler etti. Siyah aile, edilen küfürlere hiçbir karşılık vermedi. Metrodaki diğer yolcular yaşananlar karşısında sessiz kalırken bir kısım yolcu ise olaya gülerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:11

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağında siyah bir aile ırkçı saldırıya maruz kaldı. 

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metro Yenikapı-Hacıosman metrosu

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