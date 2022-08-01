İstanbul Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
Şişli'de, apartmanın birinci katına tırmanarak cam kenarındaki çantadan cep telefonu ve para çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Şişli İzzetpaşa Mahallesinde 22 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde bir şüpheli, apartmanın demir korkuluklarına tırmanarak, etrafı kontrol etti. Daha sonra apartmanın birinci katındaki dairenin penceresi önündeki çantadan 1 adet cep telefonu, 3 bin 250 lira ve 50 Euro para çaldı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, uyandığında çantasından para ve telefonunun çalındığını fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Korkuluklara tırmanan kişinin, daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan N.U. (18) olduğunu tespit eden polis ekipleri, aynı mahallede şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.U., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.U.'nun hırsızlık öncesi demir korkuluklara çıkarak etrafı kontrol ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
- Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766!
- Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...