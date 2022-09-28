İstanbul'da 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne 180 motosiklet verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde motosikletlerin teslim töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilçe ve şube polis müdürleri katıldı.

76 İLDE 4 BİN 416 MOTOSİKLETLİ TİMİMİZ VAR

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Dün gece gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen kardeşlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bildiğiniz gibi esasen bakanımız Süleyman Soylu katılacaktı. Dün geceki olayı duyar duymaz Emniyet Genel Müdürümüz ile birlikte Mersin'e gittiler. O sebeple aramızda değiller. Bugün 180 tane motosiklet İstanbul halkımızın güvenlik ve asayişi hizmetine giriyor. 2017 yılından itibaren her yıl ortalama 200 motosikleti sadece asayiş birimlerimizin emrine veriyoruz. 2016 yılında asayiş birimlerimizde bin 159 motosikletimiz vardı. Şu an bin 932 motosikletimiz var. Tabii bu hesabın içinde eskiden görev yapamaz hale gelenler yenilenenlerde var. Yani motosiklet filomuzu hem sayıca arttırıyoruz hem de yeniliyoruz. 2017'de motosikletli yunus timlerimiz 61 ilde hizmet veriyordu. Bu sayıyı artık ve 2022 yılı itibariyle 76 ile çıkardık. Halen 4 bin 416 personel ve bin 912 motosikletle arkadaşlarımız bu hizmeti veriyor. Lütfen bu sayıları büyüklükleri bir maliyet gözüyle de analiz edin. Burada görev yapan personelin burada harcanan yakıt ve diğer giderlerin, burada verilen emeği lütfen herkes kafasında bir canlandırsın. Eksiğimiz yok mu Elbette var. Ama orada büyük bir gayret, büyük bir çaba olduğunu da herkesin takdir etmesi gerekir dedi.

SORUNU KAYNAĞINDAN YOK EDECEĞİZ

Bakan Yardımcısı Çataklı, Özellikle 15 Temmuz sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle terörle mücadelede yeni geçtiğimiz, sorunu kaynağında yok etme stratejisini diğer güvenlik alanlarına da yaydık. Göçü de kaynağında kurutmaya çalışıyoruz. Uyuşturucuyu da ülkeye gelmeden yakalamak için uluslararası sularda bile operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Öte yandan şehirlerimizde asayiş anlamında pek çok tedbir aldık. 30 bin bekçiyi göreve başlattık ve ifade etmek isterim ki bir reform niteliğinde sonuçlar elde ettik. Hem bahsettiğim motosiklet alımlarıyla hem helikopter ve drone alımlarıyla KGYS'den kolluk birimlerimizin ulaşılabilirliğini ve suç takibini arttırdık.

ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA VAR

Çataklı şöyle devam etti

Emniyet ve jandarmamız arasında parmak izinden diğer verilere kadar pek çok entegrasyon adımıyla sahadaki etkinlik ve verimliliğimiz arttı. Attığımız her adımdan da olumlu sonuçlar aldık. İçişleri Bakanlığı'mızın bir veri merkezi var. Oradan aldığım rakamları da ifade etmek isterim. İstanbul Türkiye nüfusunun biliyorsunuz yüzde 18,7'sini barındırıyor. Ancak asayiş olaylarının yüzde 14'ü bu ilimizde gerçekleşiyor. Tüm hırsızlık suçları Türkiye genelinde 2017-2021 yılları arasında yüzde 31,5 azalmış. İstanbul'a baktığımızda yüzde 55,5 oranında azalış görüyoruz.