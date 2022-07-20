İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı, 25 bin dekarlık alanda etkili oldu

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:28

Çayır tırtılı İstanbul'da da ayçiçeği tarlalarına zarar verdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çatalca'da yapılan ilaçlama çalışmasına katıldı. Drone ile havadan Çatalca'daki ayçiçeği tarlalarına ilaçlama yapıldı.

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