İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı, 25 bin dekarlık alanda etkili oldu
İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı görüldüğünü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca açıklama yaptı. Karaca, "2022 yılında ayçiçeği ekilmiş olan alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük" dedi.
Çayır tırtılı İstanbul'da da ayçiçeği tarlalarına zarar verdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çatalca'da yapılan ilaçlama çalışmasına katıldı. Drone ile havadan Çatalca'daki ayçiçeği tarlalarına ilaçlama yapıldı.
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