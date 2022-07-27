İstanbul’da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı
İstanbul Bahçelievler'de bir genç, boğazından bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta evinde oturduğu arkadaşı C.J.P. (17) tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen Atakan A. (18), dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
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