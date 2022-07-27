İstanbul’da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı

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İstanbul Bahçelievler'de bir genç, boğazından bıçaklanarak yaralandı.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:37

Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta evinde oturduğu arkadaşı C.J.P. (17) tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen Atakan A. (18), dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

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BAHçelievler Siyavuşpaşa Saliha Arslan

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