İstanbul'da denize dökülen lağım suyu endişeye neden oldu: Sahilin bir kısmı kapatıldı
İstanbul Florya Sahili'nde kanalizasyon hatlarından akan pis su denize dökülürken, bu durum endişeye yol açtı. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım suyu nedeniyle sahilin bir kısmı kapatıldı. Duruma tepki gösteren yurttaşlar, sorunun çözülmesini istedi.
Florya sahilinde rögar kapağından taşan kanalizasyon suları denize karıştı. Kapaktan taşan pis su, sahile akarak deniz suyuyla birleşti. Ağır kokudan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten yurttaşlar, acilen soruna çözüm bulunmasını istedi. Lağım sularının aktığı bu noktada sahilin kapatıldığı görüldü.
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