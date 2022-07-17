İstanbul'da denize dökülen lağım suyu endişeye neden oldu: Sahilin bir kısmı kapatıldı

17 Temmuz 2022 Pazar, 13:27

Florya sahilinde rögar kapağından taşan kanalizasyon suları denize karıştı. Kapaktan taşan pis su, sahile akarak deniz suyuyla birleşti. Ağır kokudan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten yurttaşlar, acilen soruna çözüm bulunmasını istedi. Lağım sularının aktığı bu noktada sahilin kapatıldığı görüldü.

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