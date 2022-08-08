İstanbul'da halk ekmeğe zam: 3 lira oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmek fiyatının bugün itibariyle 3 lira olduğunu açıkladı.

ANKA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İHE, artan maliyetlere daha fazla dayanamayarak fiyat artışına gitti. İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmeğin bugün itibariyle 3 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

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