İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti: 'Müşteriler fiyatlardan şikayetçi'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:25

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı. Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.

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