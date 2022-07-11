İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti: 'Müşteriler fiyatlardan şikayetçi'
Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler Şile'nin yolunu tuttu. Bayram tatili için oteller dolarken, işletmeciler rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında bulundu. Şile'deki kamp alanları da yüzde 90 oranında dolarken, orman yangınlarını engellemek için ortak kullanım alanları açıldığı belirtildi.
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı. Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.
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