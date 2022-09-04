İstanbul'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

04 Eylül 2022 Pazar, 10:56

TEM Otoyolu Edirne istikametine giden 3 ayrı kamyonetin kasasında, çoğunluğu çocuklardan oluşan kişilerin yolculuk yaptığı görüldü. Görüntüler, dün 19.30 sıralarında kaydedildi. TEM Otoyolu üzerinde kasalarında çocukların da bulunduğu kamyonetler, aynı istikamette ilerledi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen kamyonetin kasasındaki kadının eşya üzerinde oturması dikkat çekti. Diğer kamyonetlerde ise çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasadan yolu izledi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kamyon, kamyonet ve römork gibi araçlarda yolcu taşımacılığı yasaklanırken, bu yolculuklar bazı durumlarda kurallara bağlanıyor. Kamyonetlerde güvenlik önlemi almadan yapılan yolculuklar ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.

