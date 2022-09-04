İstanbul'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 ayrı kamyonetin kasasında yolculuk yapanların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasında çocukların da olduğu görüldü.
TEM Otoyolu Edirne istikametine giden 3 ayrı kamyonetin kasasında, çoğunluğu çocuklardan oluşan kişilerin yolculuk yaptığı görüldü. Görüntüler, dün 19.30 sıralarında kaydedildi. TEM Otoyolu üzerinde kasalarında çocukların da bulunduğu kamyonetler, aynı istikamette ilerledi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen kamyonetin kasasındaki kadının eşya üzerinde oturması dikkat çekti. Diğer kamyonetlerde ise çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasadan yolu izledi.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kamyon, kamyonet ve römork gibi araçlarda yolcu taşımacılığı yasaklanırken, bu yolculuklar bazı durumlarda kurallara bağlanıyor. Kamyonetlerde güvenlik önlemi almadan yapılan yolculuklar ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.
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