İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

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İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

DHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.

İstanbul Şimşek

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