İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.
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