İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.

