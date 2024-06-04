İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi! Sıcaktan bunalanlar Sarayburnu Sahili'nde serinledi
İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi!
İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Sarayburnu'nda denize girdi. Kimi kayalıklara uzanıp güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi.
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