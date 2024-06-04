İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi! Sıcaktan bunalanlar Sarayburnu Sahili'nde serinledi

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İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi!

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2024 Salı, 17:20




İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Sarayburnu'nda denize girdi. Kimi kayalıklara uzanıp güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi.

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