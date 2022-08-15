İstanbul'da yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi

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İstanbul'da yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi

IHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:49

İstanbul’da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı.

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