İstanbul'dan okumak için geldiği Bafra'da pide ustası oldu
Samsun’un Bafra ilçesine üniversite eğitimi için gelen genç kadın, eşinin açtığı pide salonunda eleman sıkıntısı yaşanınca pide ustası oldu.
İstanbul’dan Bafra’ya okumak için gelen Ayşenur Cındık Kolat, Bafra Meslek Yüksekokulu'nda tanıştığı Yasin Kolat ile evlendi. Evliliklerinden 1 çocuğu olan 33 yaşındaki Kolat, eşinin açtığı pide salonunda eleman sıkıntısı yaşanması üzerine kolları sıvayıp, eşine yardımcı olmak için önce hamur yoğurmayı daha sonra da fırının başında kürek sallamayı öğrendi.
Kısa sürede pide yapmayı da öğrenen Ayşenur Kolat, eşinin açtığı pide salonunda müşterilerin 'Ayşenur ustası' oldu.
Yaşadığı süreci anlatan Ayşenur Kolat, "10 yıldır Bafra’dayım. Bafra’nın geliniyim. 2 yıldır bu sektördeyim. Önce eşime yardım etmeye başladım. Daha sonra kendimi usta olarak buldum. İlk başlarda çok heyecanlanmıştım, yapamam, edemem diye ama mecbur kalınca daha doğrusu elemansız kalınca bu mesleği öğrendim. Mecburiyet bu işi bana yapmayı öğretti. İş başa düşünce bir baktım usta olmuşum. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu dönüşler beni de çok memnun etti. Bayan usta görünce herkes 'bayan mı yapıyor' diye soruyor. Kimi müşterilerimiz 'çok iyi' deyince bu beni daha motive ediyor. Yapabilirim dedim ve başladım. Çok zorlandım, bu mesleğin de zor yanları var ama bir bayanın isteyip de yapamayacağı bir şey yok" dedi.
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