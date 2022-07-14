İstanbul'un göbeğindeki üst geçitte nitelikli cinsel saldırı: 'Amacım kendisine tecavüz etmekti'
Maltepe'de kıyafetlerini çıkararak üst geçitten geçen 25 yaşındaki kadına saldıran Bahaddin Ç. (26) tutuklandı. Saldırganın emniyetteki ifadesinde "Amacım kendisine tecavüz etmekti" dediği öğrenildi.
Olay 7 Temmuz günü öğlen saatlerinde Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Bahaddin Ç. (26) kıyafetlerini aniden çıkartarak üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldırdı. Üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Bahaddin Ç. kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı. Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin minibüsü durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
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