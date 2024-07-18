İşte 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski ve en küçük memeli hayvanı!

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İşte 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski ve en küçük memeli hayvanı!

IHA
18 Temmuz 2024 Perşembe, 09:08





Adana'nın Feke ilçesinde 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni görüldü.

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