İtfaiye ekipleri, dağda mahsur kalan keçiyi 5 saatlik uğraş sonucu kurtardı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince 5 saatlik uğraş sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Kulp ilçesinde kırsal alanda dağda mahsur kalan keçiyi kurtaramayan çoban, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Belediyesi İtfaiye ekipleri, dağda mahsur kalan keçiyi 5 saatlik uğraş sonucunda kurtardı.
Kurtarma çalışmaları cep telefonu kameralarına yansırken, bitkin düşen keçi veterinere götürüldü.
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