İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu: 'Yangının çıkış sebebi tam olarak tespit edilemedi'

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Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediğini belirtti.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 15:45

Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos saat 12.30 sıralarında yangın çıkmış ve 2 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı. Yangına ilişkin İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı bir rapor hazırladı.

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Balıklı Rum Hastanesi itfaiye Yangın

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