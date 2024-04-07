İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor! Meral Akşener'e bir rakip daha çıktı...

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İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor! Meral Akşener'e bir rakip daha çıktı...

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2024 Pazar, 14:36




İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü seçimli kongrede İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Akalın, 8 Nisan’da partisinin genel merkezinde adaylığını ilan edeceğini ifade ederek “100 yıl sonra yeniden Türk yurtseverlerini, Cumhuriyet'i kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz” dedi.

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