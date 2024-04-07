İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor! Meral Akşener'e bir rakip daha çıktı...
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor! Meral Akşener'e bir rakip daha çıktı...
İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü seçimli kongrede İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Akalın, 8 Nisan’da partisinin genel merkezinde adaylığını ilan edeceğini ifade ederek “100 yıl sonra yeniden Türk yurtseverlerini, Cumhuriyet'i kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz” dedi.
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