İYİ Parti'den istifa etti: 'Adaylığı satın almayacağız'
İYİ Parti'den istifa etti: 'Adaylığı satın almayacağız'
Antalya'nın Kemer ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adaylığı açıklanmayan eski Tekirova Belediye Başkanı Yusuf Üras, seçim ofisinde Genel Başkan Meral Akşener'e ait fotoğrafları kaldırtarak istifa ettiklerini açıkladı. Yusuf Üras, "Başka partiden aday olamayanlar bu partide pazarlık masasına oturtulup ihale yapılmaktadır. Biz de bu ihaleye girmiyoruz ve girmeyeceğiz de, biz adaylığı satın almayacağız" dedi.
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