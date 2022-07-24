Meral Akşener, İYİ Partili genç için 'kız istemeye' gitti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Mert Demirci için “kız isteyerek”, nişan kurdelelerini kesti. Akşener törenin ardından kahve içerken damada “Bizimkinde tuz yok. Sizinkilerde var mı?” diye sordu. Demirci'nin babası, “Zannetmiyorum başkanım” diye yanıt verdi.

ANKA
24 Temmuz 2022 Pazar, 13:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Mert Demirci için dün Ankara’da kız istemeye gitti”. Akşener, kız isteme merasiminin ardından genç çiftin nişan kurdelelerini kesti ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ile beraber çiftin yüzüklerini taktı.

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İyi Parti Meral Akşener

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