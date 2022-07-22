İYİ Parti'li Kıdık, havayolu şirketlerindeki üst düzey atamaları ve ihaleleri Cumhuriyet TV'de anlattı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, THY'nin İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atandı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalima'nındaki pist ihalesinin de Kalyon İnşaat'a verildiği iddia ediliyor. İYİ Parti'li Ali Kıdık, havacılık sektöründeki gelişmeleri ve atamaların arka planını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 17:36

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atandı.

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THY Nureddin Nebati Sabiha Gökçen Havalimanı Sabiha Gökçen

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