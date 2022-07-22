İYİ Parti'li Kıdık, havayolu şirketlerindeki üst düzey atamaları ve ihaleleri Cumhuriyet TV'de anlattı

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atandı.

Gelişmeyi İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucusu ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından duyurdu. Kıdık, "Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram Başkanı oldu" ifadelerine yer verdi.

THY tarafından yapılan atanma duyurusunda, “Değerli çalışma arkadaşlarımız, İcra Komitesinin aldığı atama kararını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Sn. Seyyid Mahmut Nebati’nin İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Yeni görevlendirmenin ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet TV'ye konuşan Kıdık, akraba atamalarının devam ettiğini ve kurumların içlerinin çoktan çürüdüğünü belirtti.

'HER YER ÇÜRÜMÜŞ'

Türk Hava Yolları'nda siyasi atamaların uzun süredir gerçekleştiğini söyleyen Kıdık, “İlgili kişi Seyyid Mahmut Nebati 12 yıldır Türk Hava Yolları'nda çalışan kişi ve aynı zamanda donanımlı. O yüzden yetkinlik konusunda çok fazla tartışma yapmayacağım. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı'nın yeğeni olmasının etkili olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kıdık, THY’deki şeflikler ve müdürlüklerdeki kişilerin siyasi sebeplerle orada olduğunu belirterek her yerin çürümüş olduğunu söyledi ve Kalyon İnşaat ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan pist inşaatının bağlantısını anlattı.

İYİ Parti İstanbul Belediye Meclisi Grup Sekreteri Ali Kıdık, Twitter üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten Malezya Airports Holding’in Türkiye’de ‘işlerin hızlı yürümesi için güçlü bir Türk şirketle ortaklık anlaşması imzalayacağını’ öne sürdü. Muhalefetin '5'li çete' olarak adlandırdığı şirketlerin içinde olan Kalyon Holding, ise bu iddialara yanıt verdi.

'DERİNLEŞMEK KURUMSAL HEDEFLERİMİZ ARASINDA YER ALMAKTADIR'

Kıdık’ın paylaşımı sonrası Kalyon Holding basın açıklaması yayınlayarak ‘havacılık sektöründe genişleme ve derinleşme hedeflediğini’ kaydetti.

Açıklama şu şekilde:

“Kalyon Holding olarak, adımızın geçtiği sosyal medya paylaşımlarına istinaden, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Daha önce de farklı vesilelerle açıkladığımız üzere; Holdingimizin vizyonu çerçevesinde stratejik anlamda öncelik verdiği sektörlerden biri de havacılıktır. Dolayısıyla; bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI VE KALYON İNŞAAT'IN ARASINDAKİ BAĞLANTI

Geçtiğimiz hafta kendisine bir bilgi geldiğini ve bu bilgiyi de teyit ettiğini aktaran Kıdık, konuşmasına şu sözlerle devam etti: