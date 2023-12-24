İYİ Partili Toktaş 'birlik olalım' dedi, sözlerine Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!
Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!
İYİ Partili Toktaş 'birlik olalım' dedi, sözlerine Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!
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