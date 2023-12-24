İYİ Partili Toktaş 'birlik olalım' dedi, sözlerine Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!

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Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2023 Pazar, 17:24

İYİ Partili Toktaş 'birlik olalım' dedi, sözlerine Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!

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