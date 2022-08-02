İzmir Aliağa'da yangın!

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İzmir Aliağa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 15:52

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45'te yangın ihbarı geldi.

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