Son Dakika: İzmir Aliağa'da yangın!

İzmir Aliağa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 15:42
Son Dakika: İzmir Aliağa'da yangın!
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45'te yangın ihbarı geldi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, yurttaşların çocuklarla kaçışması cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Bazı yurttaşlar da yangına müdahalede ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. 


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