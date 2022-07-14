İzmir Bergama'da makilik yangını: Alevler fabrikaya sıçradı!

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Datça'daki yangın sürerken; bir kötü haber de İzmir'den geldi. İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte yangın çıktı, havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin süt fabrikasına sıçradığı bildirildi.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:12

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Son olarak, İzmir'in Bergama ilçesinden de yeni bir yangın haberi geldi. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

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