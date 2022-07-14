İzmir Bergama'da makilik yangını: Alevler fabrikaya sıçradı!
Datça'daki yangın sürerken; bir kötü haber de İzmir'den geldi. İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte yangın çıktı, havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin süt fabrikasına sıçradığı bildirildi.
Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Son olarak, İzmir'in Bergama ilçesinden de yeni bir yangın haberi geldi. Alevler, ormanlık alana sıçradı.
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