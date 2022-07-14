İzmir Bergama'da makilik yangını: Alevler fabrikaya sıçradı!
Datça'daki yangın sürerken; bir kötü haber de İzmir'den geldi. İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte yangın çıktı, havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin süt fabrikasına sıçradığı bildirildi.
Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Son olarak, İzmir'in Bergama ilçesinden de yeni bir yangın haberi geldi. Alevler, ormanlık alana sıçradı.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Sağancı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI
Son olarak İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi.
Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.
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