İzmir Ticaret Odası'ndan 'kredi' tepkisi! "Krediye erişimimiz imkansız hale geldi"

30 Ağustos 2023 Çarşamba, 11:38

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyasının kredi konusunda sorun yaşadığını belirterek “Banka bilançolarına uygulanan makro ihtiyati sınırlandırmalar, son dönemde krediye erişimi imkansız hale getirdi. Kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin? havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmaması kararı, özellikle turizm sektöründe kredilerin iyice yavaşladığını, bankaların kredi verememekten, iş insanlarının kredi bulamamaktan yakındığını ve işlerimizin de tehlikede olduğunu hissetmemize neden oldu” dedi.