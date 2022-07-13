İzmir'de 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:46

İzmir'de 10 Haziran'da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. (62), sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek (61) ile tartıştı.

Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

