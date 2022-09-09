İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
İzmir'de kutlamalar çerçevesinde basmane'de başlayan yürüyüş 350 metrelik bayrakla cumhuriyet meydanı'nda sona erdi.
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