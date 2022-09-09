İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü

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İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü

DHA
09 Eylül 2022 Cuma, 18:03

İzmir'de kutlamalar çerçevesinde basmane'de başlayan yürüyüş 350 metrelik bayrakla cumhuriyet meydanı'nda sona erdi.

İzmir geçit töreni

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