İzmirliler yapay zeka sayesinde Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekildi...

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İzmirliler yapay zeka sayesinde Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekildi...

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2023 Pazar, 12:16

İzmir’de 92’nci kez kapılarını açan Enternasyonal Fuarı, haftasonunda ziyaretçi akınına uğradı. Fuara gelen yurttaşlar yapay zeka yönetimiyle sayesinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekilme şansı da yakaladı.

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