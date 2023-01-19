Jandarmadan köy okulu öğrencilere sürpriz

19 Ocak 2023 Perşembe, 11:45

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, köy okulunda okuyan öğrenciler için kolları sıvadı.

Ekipler, Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesinde yaptıkları yardımlara bir yenisini daha ekledi, Patnos ilçesindeki 10 okulda eğitim gören toplam 256 öğrenciye kışlık kıyafet hediye etti.

