Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit!

28 Ağustos 2023 Pazartesi, 11:01

İstanbul Kadıköy sahil yolu üzerinde trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında çevrilen Ş. E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı.

Bir sürücü ve arkadaşı ise 'polise mukavemetten' kelepçelenerek gözaltına alındı.