Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında 1 ev daha yıkıldı! KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt'tan destek çağrısı

04 Ocak 2024 Perşembe, 17:48

Bugün varılan uzlaşma sonucunda Kadıköy Bostancı Mahallesi’ndeki Gülzar Apartmanı’nın yıkımı yapıldı. Yıkımda konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt “Şu anda 31 binin üzerinde başvuru aldık. Yaklaşık 485 bin riskli bağımsız birime denk geliyor ve bu riskli bağımsız birimlerde yaşayan insan sayımız bir milyon 600 binin üzerinde. Çok korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Biz, bu dönemde hiçbir kamu bankasından hiçbir projemizdeki vatandaşımızı faydalandıramadık. İstanbul Yenileniyor sisteminin kamu bankalarına ihtiyacı var. O yüzden de merkez yönetimden bu konuda destek bekliyoruz. Bizim merkez yönetimin ile el ele vererek kamu bankalarını kullanıp vatandaşlarımıza uygun ödeme planı sunmamız lazım. Aksi takdirde İstanbul'u depreme hazırlama şansımız yok yıkıp yapma ile ilgili konuşuyorum. Ama sadece yıkıp yaparak mı İstanbul'u hazırlayabiliriz kesinlikle bununla da yetiştiremeyeceğimiz için İstanbul'u daha dayanıklı bir kent yapmaya, mutlaka boş yapı stoğunun da değerlendirilmesi önerimizi gene masada tutmak istiyoruz” dedi.