Kadıköy’de taksi camından sarkarak dans etmişti: Harekete geçildi

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy’de taksinin camından sarkarak dans eden kadının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçti. Ekipler, ticari taksi sürücüsü S.İ. ve yolcu E.N.K. isimli şahısların kimlik bilgileri tespit ederek, şahısları aynı gün içerisinde kısa sürede gözaltına aldı.

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