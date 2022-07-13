Kadıköy’de taksi camından sarkarak dans etmişti: Harekete geçildi
Kadıköy’de taksinin camından sarkarak dans eden kadın hakkında ‘emniyet kemeri takmamak’ ve ‘çevreye rahatsızlık vermekten’ dolayı 473 TL para cezası kesildi. Taksici hakkında ise 392 TL cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy’de taksinin camından sarkarak dans eden kadının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçti. Ekipler, ticari taksi sürücüsü S.İ. ve yolcu E.N.K. isimli şahısların kimlik bilgileri tespit ederek, şahısları aynı gün içerisinde kısa sürede gözaltına aldı.
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