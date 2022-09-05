Kadıköy’de taksi denetimi
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 11 taksi şoförüne toplam 2 bin 256 lira ceza yazıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Durdurulan taksi şoförlerinin ruhsat, izin belgeleri ve ehliyetleri kontrol edildi. 11 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda 2 bin 156 lira, 2 taksi şoförüne de seyir halindeyken telefon kullandığı gerekçesiyle toplamda 854 lira ceza yazıldı.
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