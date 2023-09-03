Kahkahalar havada uçuştu! Celal Şengör'den Haldun Dormen: Bizim sahne performansını beğendin mi?

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Kahkahalar havada uçuştu!

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2023 Pazar, 12:05

Kahkahalar havada uçuştu! Celal Şengör'den Haldun Dormen: Bizim sahne performansını beğendin mi?

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