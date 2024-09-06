Kahvaltı etmeyen çocukların beslenme çantasında neler olmalı?

06 Eylül 2024 Cuma, 12:23

Okulların başlamasına sayılı günler kala Beslenme Uzmanı Dyt. Dilem İrkin, sabahın erken saatinde kalkıp okula giden, kahvaltı yapamayan çocuklara özel beslenme çantasında olması gerekenleri tek tek anlattı. Kahvaltının çocuklarda zihinsel gelişim için çok önemli olduğunu belirten Dyt. İrkin, “Beslenme çantasına mutlaka sağlıklı sandviç, aperatif olarak ise mevsimsel meyveler, kuru üzüm ve ceviz koyun” dedi