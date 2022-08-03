Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü
Sivas'ta, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisi Recep Akkaya (60), kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas-Erzincan çevre yolunda 3 Ağustos Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Dilaver Kamacı'nın kullandığı 58 BD 297 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sivas Belediyesi bünyesindeki bir şirkette temizlik işçisi olarak çalışan Recep Akkaya'ya çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Recep Akkaya, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin incelesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Sürücü Dilaver Kamacı gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 3 ton karpuz çevreye saçıldı
- Muharrem İnce fiyatını sordu, aldığı yanıta inanamadı
- Sarıyer'de panik: Cismi gören polisi aradı
- Ambulansta tedavi edildi: Köpeği yanından ayrılmadı
- Bayrampaşa halindeki işçiler ayağa kalktı
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- 'Milyarlarca dolar çöp olmuş durumda'
- Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü
- Koronavirüs geçirenlere 'post Covid sendromu' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!