Kanserde tarihi bir ilk adım: Hedefe yönelik kanser ilacı olacak

12 Kasım 2023 Pazar, 17:06

Dünyanın en önemli kanser merkezlerinin başında gelen MD Anderson Cancer Center'da yaklaşık 30 yıldır pek çok çığır açan araştırmaya imza atan Türk bilim insanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Tıp Kurultayı'na katılmak üzere İstanbul'a geldi. Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özpolat, biri kanser hücrelerinin çoğalmak için yok ettiği protein bozukluğunu, diğeri de insanların yüzde 30'unda görülen ve farklı kanserlere neden olabilen 'KRAS gen mutasyonu'nu hedefleyen iki akıllı ilaç molekülü geliştirdiklerini kaydetti. Patentini aldıkları bu iki ilacın hastalar üzerinde yapılacak klinik faz çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Özpolat, böylece ülke tarihinde ilk kez, hedefe yönelik yerli kanser ilacına sahip olacağımızın müjdesini verdi.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'ndeki kendi laboratuvarında yaklaşık 30 yıldır araştırmalarını sürdüren Türk bilim insanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, geçtiğimiz ay ekibiyle birlikte dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden biri olan Houston Methodist Araştırma Enstitüsü'ne transfer oldu. Prof. Dr. Özpolat, MD Anderson'da yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları iki hedefe yönelik kanser ilacının patentini aldıklarını ve bu ilaçları Türkiye'de üreterek ülkemize mal etmek istediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 20-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Tıp Kurultayı'na katılmak üzere ABD'den Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Özpolat, Ankara Üniversitesi'nden meslektaşları ile 10 yıldır üzerinde çalıştıkları iki farklı hedefe yönelik kanser ilacının hayvan deneylerinden başarıyla geçtiğini, hastalarla yapılacak klinik faz çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirerek bu ilaçları ABD değil, Türkiye'nin kanser ilacı olarak tıp dünyasına kazandırmak istediklerini söyledi.

"ÖLÜMCÜL KANSERLERİ HEDEFLİYOR"

İlaçlardan biri, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalabilmek için sağlıklı hücrede yer alan çöp proteinleri yok etme mekanizmasını durdurarak akciğer, meme, pankreas gibi yaygın görülen kanserlerin tedavisinde kullanılacak. Diğeri ise insanların yüzde 30'unda görülen ve bağırsak, meme, pankreas gibi ölümcül kanserlere neden olabilen KRAS mutasyonunu hedefliyor. Prof. Dr. Özpolat ve ilaçlardan birinde ortak çalıştığı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Büyükbingöl, bu tarihi gelişmeyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.