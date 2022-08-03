Kapısına 'dana dili' bırakılmıştı: Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden kişinin ifadesi ortaya çıktı

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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit ettiği için gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Mustafa Y. isimli şahsın ifadesi paylaşıldı. Şüpheli, dostluk ve barış sembolü olarak limonata gönderdiğini, kliniğin bulunduğu binaya dana dili bırakmadığını savundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:37

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden ve gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Mustafa Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

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Esin Davutoğlu Şenol tehdit ifade

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