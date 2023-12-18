Kaplıca uyarısı; beyin kanamasına neden olabilir
Kaplıcalar sağlıklı mı? Doç. Dr. Levent Altınay uyarıyor
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Levent Altınay, özellikle kış aylarında fizik tedavi için başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olan kaplıcaların sağlık için tehdit oluşturabileceğini söyledi. Doç. Dr. Altınay, "Özellikle tansiyonu olanlarda, kalp ameliyatı geçiren hastalarda ve toplardamar hastalığı, venöz yetmezlik hastalığı olanlarda sıcak uygulamayı çok önermiyoruz. Sıcak ortamda tansiyon yükselebiliyor ve kalp ritim problemlerine sebep olabiliyor. Tansiyonun aşırı yükselmesi durumunda ise beyin kanaması riski var, diğer organlarda da kanama söz konusu olabilir" uyarılarında bulundu.
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